2019-03-05T12:57:10+03:00
Спорт

Серебро Универсиады завоевал красноярский горнолыжник Антон Енджиевский

Наш соотечественник Никита Алехин на третьем месте
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Серебро Универсиады завоевал красноярский горнолыжник Антон Енджиевский. Фото предоставлено Дирекцией УниверсиадыСеребро Универсиады завоевал красноярский горнолыжник Антон Енджиевский. Фото предоставлено Дирекцией Универсиады
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Еще две медали в копилку российской сборной принесли горнолыжники. Красноярец Антон Енджиевский занял второе место в комбинации, уступив всего 0,14 секунды золотому медалисту Яннику Шаблозу, выступающему под флагом Швейцарии.

К слову, по результатам первого этапа Антон Еджиевский занимал всего 30-ю позицию. Соперник Енджиевского, соотечественник Никита Алехин в этапе был 19-м, а по результатам комбинации завоевал бронзовую награду, уступив победителю 0,16 секунды

Россиянин Денис Воробьев (+0,90) занял восьмое место. Алексей Коньков и Иван Кузнецов в слаломе не финишировали в слаломе.

Добавим, что горнолыжникам предстоят состязания в слаломе, слалом-гиганте и в командных соревнованиях.

По итогам трех соревновательных дней Универсиады сборная России завоевала уже 36 медалей, лидируя по всем позициям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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