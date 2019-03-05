Серебро Универсиады завоевал красноярский горнолыжник Антон Енджиевский
Еще две медали в копилку российской сборной принесли горнолыжники. Красноярец Антон Енджиевский занял второе место в комбинации, уступив всего 0,14 секунды золотому медалисту Яннику Шаблозу, выступающему под флагом Швейцарии.
К слову, по результатам первого этапа Антон Еджиевский занимал всего 30-ю позицию. Соперник Енджиевского, соотечественник Никита Алехин в этапе был 19-м, а по результатам комбинации завоевал бронзовую награду, уступив победителю 0,16 секунды
Россиянин Денис Воробьев (+0,90) занял восьмое место. Алексей Коньков и Иван Кузнецов в слаломе не финишировали в слаломе.
Добавим, что горнолыжникам предстоят состязания в слаломе, слалом-гиганте и в командных соревнованиях.
По итогам трех соревновательных дней Универсиады сборная России завоевала уже 36 медалей, лидируя по всем позициям.
ИСТОЧНИК KP.RU
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