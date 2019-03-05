СЕГОДНЯ 12:31 2019-03-05T12:31:28+03:00

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Действующий дважды чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов показал на Универсиаде четвертый результат. На него были ставки российской сборной. Но спорт, как известно, непредсказуем. Склоны «Сопки», где Дмитрий выступил сегодня, 5 марта, в дисциплине параллельный слалом, ему не покорились. Первое место занял Оскар Квятковский, второе – Михаил Новачик, оба из команды Польши. Участник Олимпийских игр 2018 года россиянин Дмитрий Сарсембаев сумел опередить Дмитрия Логинова на 1,19 секунды.

С самого начала болельщики ожидали бескомпромиссную борьбу, ведь на старт должны были выйти настоящие звезды мирового сноуборда. Помимо Логинова в составе сборной России вице-чемпионка мира Наталья Соболева, участница Олимпиады-2018 Милена Быкова. Под флагом Южной Кореи – серебряный призер Олимпиады-2018 Ли Сан Хо и участница Олимпиады-2018 Чжон Хэ Рим.

ИСТОЧНИК KP.RU