Дважды чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов показал на Универсиаде четвертый результат
Действующий дважды чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов показал на Универсиаде четвертый результат. На него были ставки российской сборной. Но спорт, как известно, непредсказуем. Склоны «Сопки», где Дмитрий выступил сегодня, 5 марта, в дисциплине параллельный слалом, ему не покорились. Первое место занял Оскар Квятковский, второе – Михаил Новачик, оба из команды Польши. Участник Олимпийских игр 2018 года россиянин Дмитрий Сарсембаев сумел опередить Дмитрия Логинова на 1,19 секунды.
С самого начала болельщики ожидали бескомпромиссную борьбу, ведь на старт должны были выйти настоящие звезды мирового сноуборда. Помимо Логинова в составе сборной России вице-чемпионка мира Наталья Соболева, участница Олимпиады-2018 Милена Быкова. Под флагом Южной Кореи – серебряный призер Олимпиады-2018 Ли Сан Хо и участница Олимпиады-2018 Чжон Хэ Рим.
ИСТОЧНИК KP.RU
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