2019-03-05T11:38:09+03:00
Спорт

К врачам Универсиады за помощью обратились 70 спортсменов

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Вот так выглядит поликлиника в Деревне Универсиады днем, во время состязанийВот так выглядит поликлиника в Деревне Универсиады днем, во время состязанийФото: Татьяна АРОНОВА
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К врачам Универсиады обратились уже 70 спортсменов. А всего количество тех, кому понадобилась медицинская помощь с момента открытия Деревни Универсиады – с 23 февраля, составило более 900 человек. Такие данные приводит главный врач Студенческих игр Игорь Выходец.

Пока что (и пусть так будет впредь) серьезных травм удалось избежать. Треть обращений – от волонтеров, еще треть – от персонала, который обслуживает Универсиаду. Основные проблемы – это простуда, усталость, проблемы с давлением. Люди ведь работают много, практически на грани выносливости.

Что касается спортсменов, здесь все предсказуемо: обращаются те, кто занимается травмоопасным спортом – фристайлом, сноубордом. В основном, пациентов привозят с «Сопки». На каждом объекте дежурят медики и спасатели. Всегда наготове принимать пострадавших и базовые центра – БСМП и краевая больница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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