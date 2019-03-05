6-летний мальчик из Красноярского края подарит своей маме на 8 марта прекрасную бабочку
На сайте kp.ru настоящая весна! Тюльпаны, розы, хризантемы и даже бабочки! И все это своими руками сделали дети в подарок своим мамам на 8 марта. Напомним, медиахолдинг «Комсомольская правда» в преддверии праздника 8 марта проводит конкурс «Единственной маме на свете – 2019!». К участию приглашаются дети из Красноярского края. Каким подарком вы удивите свою любимую мамочку?
Например, Тимур Зенцов подарит маме прекрасную бабочку. Он выполнил ее в технике торцевания и подписал: «Весенняя бабочка».
Получилась просто восхитительная бабочка с чудесными крыльями. Такая яркая и неповторимая! Мама Тимура будет приятно удивлена, получив такой подарок. А уж когда узнает, что ее любимый сынок еще и принял участие в конкурсе… Вот так удивление!
Заявки на конкурс принимаются до 7 марта! Это могут быть рисунки, а также аппликации и поделки. Главное, чтобы сделаны они были своими руками. Сфотографируйте свою работу и загрузите на страницу конкурса. Укажите имя, фамилию и контактный телефон.
Убедительно просим взрослых помощников наших участников: в графе «имя» указывайте данные ребенка - автора работы, а не свои.
С 7 по 12 марта - голосование. 13 марта – подведение итогов.
По итогам голосования в финал попаду пять участников, еще пять – это выбор партнеров и редакции «Комсомольская правда».
Победителей мы пригласим 15 марта на торжественное награждение, где им вручат дипломы и подарки.
Подробности на странице конкурса по ссылке.
КСТАТИ
Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru.
Генеральный партнер конкурса: ООО «Алтайская буренка».
ИСТОЧНИК KP.RU