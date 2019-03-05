2019-03-05T10:16:58+03:00
Конкурсы и тесты

6-летний мальчик из Красноярского края подарит своей маме на 8 марта прекрасную бабочку

Тимур участвует в конкурсе «Единственной маме на свете – 2019»!
Ирина КИРШЕВА
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Тимур подарит маме бабочку Фото: Личный архив участника конкурсаТимур подарит маме бабочку Фото: Личный архив участника конкурса
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На сайте kp.ru настоящая весна! Тюльпаны, розы, хризантемы и даже бабочки! И все это своими руками сделали дети в подарок своим мамам на 8 марта. Напомним, медиахолдинг «Комсомольская правда» в преддверии праздника 8 марта проводит конкурс «Единственной маме на свете – 2019!». К участию приглашаются дети из Красноярского края. Каким подарком вы удивите свою любимую мамочку?

Например, Тимур Зенцов подарит маме прекрасную бабочку. Он выполнил ее в технике торцевания и подписал: «Весенняя бабочка».

Получилась просто восхитительная бабочка с чудесными крыльями. Такая яркая и неповторимая! Мама Тимура будет приятно удивлена, получив такой подарок. А уж когда узнает, что ее любимый сынок еще и принял участие в конкурсе… Вот так удивление!

Заявки на конкурс принимаются до 7 марта! Это могут быть рисунки, а также аппликации и поделки. Главное, чтобы сделаны они были своими руками. Сфотографируйте свою работу и загрузите на страницу конкурса. Укажите имя, фамилию и контактный телефон.

Убедительно просим взрослых помощников наших участников: в графе «имя» указывайте данные ребенка - автора работы, а не свои.

С 7 по 12 марта - голосование. 13 марта – подведение итогов.

По итогам голосования в финал попаду пять участников, еще пять – это выбор партнеров и редакции «Комсомольская правда».

Победителей мы пригласим 15 марта на торжественное награждение, где им вручат дипломы и подарки.

Подробности на странице конкурса по ссылке.

КСТАТИ

Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru.

Генеральный партнер конкурса: ООО «Алтайская буренка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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