Дарья Шупикова: «Теплая погода вредит лыжне»

СЕГОДНЯ 10:12 2019-03-05T10:12:10+03:00

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Пасьют, или гонка преследований – одна из самых сложных дисциплин спортивного ориентирования. Буквально через пару часов в рамках Универсиады-2019 определится, кому достанутся медали. По итогам минувших соревнований россиянам удалось взять «золото» у мужчин – Владиславу Кисилеву, «бронзу» - Сергею Горланову. У женщин – «серебро» - Марине Вяткиной, красноярской спортсменке.

Другая красноярка, Дарья Шупикова по итогам первого соревнования смогла занять лишь девятое место:

- Результат для меня неплохой, но есть резерв, буду бороться за наивысшие позиции в дальнейших соревновательных днях, - поделилась спортсменка. - Тяжёлая дистанция была, были небольшие ошибки, хотя в целом дистанция понравилась. Остались только положительные впечатления!

Гонка преследований по протяженности длиннее и сложнее.

По словам Дарьи, теплая погода, которая установилась в Красноярске в последние дни спортсменам не на руку:

- На улице сильно тепло, качество трассы от этого меняется, - говорит спортсменка. - Такая погода мне не очень нравится, потому что лыжня становится очень мягкой и снег проваливается.

Однако на трассах Универсиады становится еще теплее от грандиозной поддержки болельщиков. Они кричат, галдят и всячески поддерживают россиян. Желаем сборной России удачи и дальнейших побед!

ИСТОЧНИК KP.RU