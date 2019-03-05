В Красноярском крае мэр поселка протестует против наложенного на него штрафа

СЕГОДНЯ 09:19 2019-03-05T10:23:44+03:00

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Мэр поселка Саянский, что в Рыбинском районе края, был оштрафован, как должностное лицо, на 30 тысяч рублей по представлению прокуратуры. За что к нему применили такое наказание, рассказали в пресс-службе ведомства. Пояснили, что администрация заключила муниципальный контракт с фирмой на оказание услуг по благоустройству придомовых территорий. Свою часть контракта предприниматель выполнил. Однако когда дошло время до расчета, начались проблемы.

Сам глава Саянского Евгений Перистый прокомментировал «Комсомольской правде»-Красноярск:

- Мы не согласны с решением УФАС о наложении штрафа. Мы подали апелляцию в краевой суд и мы ее выиграем. Со стороны предпринимателя протест не подавал, просто прокуратура проверяла условия реализации программы «Комфортная городская среда». Штрафов я не платил, потому что дело находится на рассмотрении в суде. Если бы я был виноват, вопросов нет. В данном случае это не так. Администрация поселка заключила контракт, но распорядителем счета было министерство финансов.

ИСТОЧНИК KP.RU