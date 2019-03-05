Tele2 занялась киберспортом

СЕГОДНЯ 09:15 2019-03-05T09:15:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Tele2 первой на российском рынке запустила полноценный гейминговый продукт, который ориентирован как на профессиональных игроков, так и просто любителей киберспорта. На платформе Cyberhero любой участник геймерского сообщества может найти то, что нужно именно ему.

Tele2 сделала акцент на создании турнирной площадки, где пользователи могут монетизировать свои геймерские навыки. Еженедельно здесь проходят как минимум два турнира с призовым фондом от 5 тыс. руб. Для их проведения Tele2 выбирает самые востребованные игровые дисциплины. Например, Cyberhero пока остается единственной площадкой, где проходят турниры по популярной игре PUBG Mobile.

Tele2 сделала акцент на создании турнирной площадки, где пользователи могут монетизировать свои геймерские навыки

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Далекие от гейминга люди полагают, что у этого направления мало общего со спортом. Мы считаем иначе: здесь есть дух соперничества, драйв, желание побеждать и стремление зрителя наблюдать за игрой. Направление не только идеально вписывается в философию «других правил» Tele2, но и заманчиво перспективами. Отчеты аналитиков показывают, что аудитория киберспорта огромна. Мы первыми на российском рынке запускаем платформу, которая совмещает стриминг и турниры. И как хорошую киберплощадку, ее отличает возможность для игроков здесь зарабатывать. Мы создавали сервис так, чтобы он был ориентирован на геймерское сообщество в целом. Поэтому наша платформа доступна всем любителям киберспорта – вне зависимости от того, являются ли они абонентами Tele2».

ИСТОЧНИК KP.RU