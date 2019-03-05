2019-03-05T08:37:28+03:00
Спорт

Анна Веневцева: «исход игры решился только в экстра-энде»

Российская сборная по керлингу одержала победу над сборной Кореи
Анастасия ШАЙХОВА
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Россиянки одержали очередную победу на Зимней универсиадеРоссиянки одержали очередную победу на Зимней универсиадеФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
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Напряженная игра в рамках Зимней универсиады выдалась сегодня у российских керлингисток. Сборная Кореи – соперник не из простых, поэтому вырвать у нее победу с большим разрывом в счете было практически нереально. Однако наши девчата шаг за шагом шли к заветной цели, поэтому исход поединка 8-6 в пользу сборной России. Но на самом деле, все логично, ведь трибуны стадиона заполнены болельщиками, которые всячески поддерживают нашу команду:

- нам очень приятно, что все кричат и поддерживают нас, - делится красноярка Анна Веневцева, член сборной России по керлингу. – Болеют все, и просто горожане, и, конечно же, наши родственники и друзья. Кто на стадионе, а кто смотрит прямые трансляции. Сегодня у нас была напряженная игра, но все получилось!

Следующая встреча у россиянок состоится сегодня, в 19.00 по красноярскому времени. Сразиться девчатам предстоит против сборной Швейцарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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