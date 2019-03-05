В Лесосибирске лесопереработчик скрыл от государства 20 миллионов налогов

СЕГОДНЯ 07:49 2019-03-05T07:49:20+03:00

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В Лесосибирске руководитель местного лесоперерабатывающего предприятия попал в неприятности. Сразу отметим – по своей вине. Бизнесмен решил не платить налоги государству, хотя прекрасно понимал, что за этим последует. Налоговики не раз и не два предупреждали его о последствиях. А когда реакции от бизнесмена не последовало, передали информацию о задолженности судебным приставам.

Что сделали приставы? Для начала, в рамках положенного регламента, вручили руководству предприятия копию постановления о возбуждении исполнительного производства. При этом пристав-исполнитель разъяснил: будут применены меры принудительного взыскания – арест банковских счетов, арест имущества. Кроме того, исполнительский сбор составляет 7 % от суммы задолженности. А это ни много, ни мало, 1,4 миллиона.

Как оказалось, предупреждения было достаточно – бизнесмен сразу же рассчитался по всем долгам с бюджетом.

ИСТОЧНИК KP.RU