В Красноярском крае выбрали самую красивую маму

СЕГОДНЯ 07:34 2019-03-05T07:36:39+03:00

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Итак, завершилось голосование в конкурсе «Самая красивая мама – 3!». Напомним, это совместный проект медиахолдинга «Комсомольская правда» с клиникой лазерной хирургии «Варикоза нет» в преддверии праздника 8 марта. Посетителям сайта kp.ru предстоял нелегкий выбор: из такого количества очаровательных дам выбрать самую-самую. А ведь каждая прекрасна по-своему!

В итоге голоса распределились следующим образом:

1 место - Лариса Афанасьева (594 голоса). У нашей победительницы двое детей: Кирилл 22 года и Лидия 12 лет.

2 место - Екатерина Рыдченко (156 голосов). Екатерина - счастливая мама троих детей.

2 место заняла Екатерина Рыдченко Фото: Личный архив участницы конкурса

3 место – Мария Соколова (134 голоса). У Марии очаровательная дочка.

4 место – Екатерина Ходяева (129 голосов). У Екатерины две прекрасные дочки-принцессы - 8-летняя Александра и 3-летняя Варвара.

5 место - Наталья Айдинян (126 голосов). Сыну Егору 21 год, дочке Анюте 15 лет.

3 место заняла Мария Соколова Фото: Личный архив участницы конкурса

Возможно, распределение мест покажется неожиданным. Но после технических проверок, результаты оказались именно такими. Еще раз поздравляем наших победительниц! И приглашаем на торжественное награждение 6 марта в 17.00 часов в пресс-центр Комсомольской правды (Никитина, 3Б).

4 место заняла Екатерина Ходяева Фото: Личный архив участницы конкурса

Добавим, что главный подарок для каждой финалистки - сертификат на прохождение качественной детальной диагностики в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет».

Полюбоваться на фото участниц фотоконкурса можно на странице фотоконкурса по этой ссылке.

Генеральный спонсор проекта: клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».

5 место заняла Наталья Айдинян Фото: личный архив участницы конкурса

ИСТОЧНИК KP.RU