2019-03-05T09:44:50+03:00
Происшествия

В Лесосибирске на пожаре в общежитии погибли четыре человека

Трагедия случилась ранним утром
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Лесосибирске на пожаре в общежитии погибли четыре человекаВ Лесосибирске на пожаре в общежитии погибли четыре человекаФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня, 5 марта, в Лесосибирске произошла трагедия. При пожаре, по предварительным данным, погибли 4 человека. На месте пожара работают специалисты следственно-оперативной группы, которым предстоит выяснить причину.

В 5 часов утра на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в двухэтажном 18-квартирном деревянном доме, - сообщил «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Когда первое подразделение пожарных прибыло на место, они увидели, что горит квартира на втором этаже. Изначально начали эвакуировать жильцов дома, будить тех, кто спал в ранний час. Оперативно, в считанные минуты, вывели из подъездов 16 человек, в том числе 4 детей. И сразу же приступили к тушению огня.

Погорельцев разместили в местном Доме культуры.

Всего на месте происшествия было задействован 41 человек, 14 единицы техники, из них от МЧС России 28 человек, 10 единиц. Пожарные справились с огнем через полтора часа. Выгорело 284 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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