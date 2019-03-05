Жители Красноярского края наговорили в долг на 9 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 05:18 2019-03-05T05:18:48+03:00

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В прошедшем 2018 году жители Красноярского края наговорили в долг на сумму более 9 миллионов рублей. Поскольку компенсировать затраты за свои телефонные диалоги кое-кто не спешил, операторы связи подали в суд. Причем в числе должников были не только физические лица, но и различные предприятия.

Например, жительница Новоселовского района накопила более 15 тысяч рублей долга. Добровольно платить за истраченное в разговорах время женщина не торопилась, в результате чего судебные приставы отдела судебных приставов по Новоселовскому району применили к ней меры принудительного исполнения: арестовали банковский счет. Только после этого гражданка спохватилась и полностью расчиталась.

Всего представителями закона окончено 2782 исполнительных производства данной категории. Больше всего любителей поговорить «в долг» оказалось в краевом центре - с красноярцев взыскано около 3 миллионов рублей, с жителей г. Лесосибирска — около 600 тысяч рублей, с минусинцев — более 340 тысяч рублей, с зеленогорцев — около 180 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU