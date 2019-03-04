2019-03-04T12:46:38+03:00
Экономика

ВТБ начинает работать по госпрограмме льготного автокредитования

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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С 1 марта ВТБ возобновляет участие в государственной программе льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По условиям программ кредит могут получить семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также граждане, впервые приобретающие автомобиль.

Льготное кредитование распространяется на новые автомобили, произведенные в 2019 г., максимальной стоимостью не более 1 млн руб. Клиенты, приобретающие транспортное средство в кредит, получают скидку в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля. Для жителей Дальневосточного федерального округа размер субсидии составляет 25%.

Оформление кредита доступно по двум документам без подтверждения дохода и занятости. Максимальный срок кредита составляет 84 месяца. При этом государственные субсидии будут применимы ко всем кредитным автопрограммам банка ВТБ.

ВТБ – один из лидеров на рынке автокредитования. Всего по итогам 2018 г. банк выдал 123 тысячи автокредитов на сумму более 85 млрд рублей. Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» действовали с января по май 2018 г. В период госсубсидирования в рамках программ ВТБ было выдано порядка 18 тысяч кредитов на сумму 8 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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