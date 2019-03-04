Красноярская битлонистка Наталья Гербулова выиграла свою первую медаль Универсады-2019
Российская биатлонистка Наталья Гербулова только что выиграла индивидуальную гонку на 15 километров на Универсиаде-2019 в Красноярске. И это несмотря на то, что она допустила три досадных промаха. Спортсменка призналась, что до последнего момента не была уверена в том, что ей удастся обойти всех своих соперниц. Но родная лыжня Наталье помогла.
Пьедестал почета с Натальей Гербуловой разделили Екатерина Мошкова (она из Ханты-Мансийского автономного округа) – у нее серебро, и еще одна красноярка Елена Чиркова с бронзовой медалью.
Таким образом, с учетом побед наших биатлонисток в копилке российской сборной уже 21 медаль. Добавим, что на четвертом месте Тамара Воронина, за ней Елизавета Каплина и Эмма Тимербулатова.
Ждем результатов выступления мужчин-биатлонистов, они бегут на 20 километров. В ледовом дворце «Арена.Север» уже идет борьба между конкобежцами. Они разыгрывают медали в индивидуальном забеге на 1500 метров, мужчины и женщины.
На «Сопке» вечером смешанные команды покажут себя в дисциплине командная акробатика. Финал – с 19.30 до 20.30 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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