2019-03-04T09:43:18+03:00
Происшествия

Смертельная авария под Красноярском: шесть раненых и один погибший

Нарушитель вылетел на встречную полосу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Смертельная авария под Красноярском: шесть раненых и один погибший. Фото: "ЧП-Красноярск"Смертельная авария под Красноярском: шесть раненых и один погибший. Фото: "ЧП-Красноярск"
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Смертельная авария произошла накануне, 3 марта на 12-м километре Енисейского тракта. По сообщению очевидцев в социальных сетях в группах «ЧП-Красноярск», все произошло около 20 часов вечера. Столкнулись «Тойта» и «Мазда».

Предположительно, виновником аварии стал 22-летний водитель «Тойоты», который вылетел на встречную полосу, где и врезался в лобовую в другую иномарку. За рулем «Мазды» была 30-летняя женщина. В общей сложности пострадали все семь человек, которые находились в обоих автомобилях. Ехавших в «Тойоте» в сторону Красноярска мужчину и женщину пришлось госпитализировать. Женщину-водителя «Мазды» и ее спутника также доставили в больницу, но от госпитализации они отказались. Также на месте медики оказали помощь 23-летнему парню и 6-летней девочке.

Что касается предполагаемого виновника аварии, в больницу его доставили живым, но ночью, несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался.

Добавим, что 2 марта недалеко от того места в аварии погибла учительница литературы из Красноярска, ее 15-летняя дочь находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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