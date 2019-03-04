2019-03-04T08:28:10+03:00
Общество

«Сибиряк» требует от Красноярска 221 миллион рублей

За некие дополнительные работы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
«Сибиряк» требует от Красноярска 221 миллион рублей«Сибиряк» требует от Красноярска 221 миллион рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Строительная компания «Сибиряк» подала в арбитражный суд иск в отношение КГКУ «Управление капитального строительства». Цена вопроса – 221 667 694 рублей 04 копейки. В такую цену компания оценила стоимость дополнительных работ по государственным контрактам на строительство спортивных объектов.

В пресс-службе арбитражного суда пояснили, что в процессе исполнения госконтракта застройщику потребовалось провести дополнительные работы, которые ранее не были учтены в проектной документации. Однако без этих самых работ ввод спортивных объектов в эксплуатацию был бы невозможен.

Стороны этот вопрос в свое время обсудили, согласовали объем и содержание: на Академию биатлона нужно дополнительно 50,8 миллиона рублей, на кластер «Радуга» - 170,9 миллионов. Однако, как уверяет истец, когда пришло время расплачиваться, заказчик отказался.

Добавим, что иск поступил в Арбитражный суд 27 февраля. И должен быть принят или отклонен в течение 5 рабочих дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смертельная авария под Красноярском: шесть раненых и один погибший
Бизнесвумен из Ачинска оштрафовали за продажу попугая-нелегала
Расписание соревнований Универсиады в Красноярске: день третий
В Канске второй раз за год горит старинное здание типографии
По просьбам красноярцев в Енисее вновь проснулись речные фонтаны
В страшном ДТП под Красноярском погибла учительница по литературе
Пожелание от участницы конкурса «Единственной маме на свете - 2019» своей мамочке: «Я хочу, чтобы ты всегда улыбалась»
Расписание соревнований Универсиады в Красноярске: день второй
Владимир Путин обсудил с Александром Уссом создание в Красноярске единой транспортной сети
В Красноярск на открытие Зимней универсиады-2019 прилетел Владимир Путин
Церемонию открытия Зимней универсиады-2019 начнет этно-певец из Хакасии Руслан Ивакин
Хоккеисты начали состязания, не дожидаясь официального открытия Универсиады
Воздушная гавань Красноярска приняла более 2000 спортсменов и гостей Универсиады
Увидеть церемонию открытия Универсиады можно будет на улицах Красноярска
Пришла, сорвала и сбежала: гражданка из Минусинска украла платье с манекена
В Красноярске пропала 90-летняя бабушка
Александр Усс назвал уголовное дело, связанное с Универсиадой, единичным случаем
В марте в Красноярском крае пройдет 11 выездных акций «День донора»
Жителям Красноярского края напомнят о многотысячных штрафах за поджог сухой травы в лесах
Глава FISU Олег Матыцин: объекты Универсиады соответствуют мировому уровню
В Красноярске начали таять скульптуры «Волшебного льда Сибири»
Красноярску на расходы добавили почти 408 миллионов рублей
В Хакасии две дамы устроили поножовщину из-за ухажера
Минспорта России Павел Колобков предсказал Красноярску статус центра развития зимних видов спорта