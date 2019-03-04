«Сибиряк» требует от Красноярска 221 миллион рублей

СЕГОДНЯ 08:28 2019-03-04T08:28:10+03:00

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Строительная компания «Сибиряк» подала в арбитражный суд иск в отношение КГКУ «Управление капитального строительства». Цена вопроса – 221 667 694 рублей 04 копейки. В такую цену компания оценила стоимость дополнительных работ по государственным контрактам на строительство спортивных объектов.

В пресс-службе арбитражного суда пояснили, что в процессе исполнения госконтракта застройщику потребовалось провести дополнительные работы, которые ранее не были учтены в проектной документации. Однако без этих самых работ ввод спортивных объектов в эксплуатацию был бы невозможен.

Стороны этот вопрос в свое время обсудили, согласовали объем и содержание: на Академию биатлона нужно дополнительно 50,8 миллиона рублей, на кластер «Радуга» - 170,9 миллионов. Однако, как уверяет истец, когда пришло время расплачиваться, заказчик отказался.

Добавим, что иск поступил в Арбитражный суд 27 февраля. И должен быть принят или отклонен в течение 5 рабочих дней.

ИСТОЧНИК KP.RU