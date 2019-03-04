2019-03-04T05:48:34+03:00
Спорт

Расписание соревнований Универсиады в Красноярске: день третий

Ждем новых медалей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Расписание соревнований Универсиады в Красноярске: день третий. Предоставлено Дирекцией УиверсиадыРасписание соревнований Универсиады в Красноярске: день третий. Предоставлено Дирекцией Уиверсиады
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Вчерашний день принес российской сборной золотой дождь наград: 4 медали высшей пробы, 5 серебряных и 3 бронзы. Что ждет болельщиков сегодня, в третий день соревнований. Где можно подзарядиться эмоциями в ожидании новых побед?

Состязания по горнолыжному спорту в фанпарке «Бобровый лог» - супер-комбинация: супер-гигант и слалом, женщины. На «Сопке» вечером смешанные команды покажут себя в дисциплине смешанная командная акробатика. Финал – с 19.30 до 20.30 часов. Вступают в спортивное сражение биатлонисты: гонка на 15 километров у женщин и 20 километров у мужчин пройдет на трассах Академии биатлона.

Продолжатся лыжные гонки в «Радуге»: персьют. Женщины – 5 километров, мужчины 10 километров. Два комплекта наград будет разыграно в спортивном ориентировании в кластере «Радуга». Мужчины начинают борьбу в 15.00, женщины – 16.45. В ледовом дворце «Арена.Север» начнется борьба конкобежцев. Медали будут разыграны в индивидуальном забеге на 1500 метров, мужчины и женщины.

Также продолжают свою борьбу спортсмены в командных соревнованиях – хоккее с шайбой, бенди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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