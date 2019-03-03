2019-03-03T16:27:09+03:00
Происшествия

В Канске второй раз за год горит старинное здание типографии

Горожане гадают: короткое замыкание или... [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Канске второй раз за год горит старинное здание типографии. Фото: "ЧП-Канск"В Канске второй раз за год горит старинное здание типографии. Фото: "ЧП-Канск"
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В Канске второй раз горит старинное двухэтажное здание типографии на площади Коростелева. Информация от очевидцев появилась в местном паблике «ЧП Канск». Напомним, что в первый раз пожар произошел 25 июня прошлого года. Вспыхнуло перекрытие между этажами. Пожарным понадобилось 7 часов, чтобы справиться с огнем. Выгорело около 500 квадратных метров. Редакции газеты «Канские новости» вынуждена была спасать оборудование и делать текущий номер издания в экстренном порядке.

В Канске второй раз за год горит старинное здание типографии.

Впоследствии объект культурного наследия отреставрировали. И – новый пожар сегодня, 3 марта. Начался он еще засветло, небо над Канском вновь затянуло клубами черного дыма. Есть предположение, что накануне, в субботу, внутри проводились сварочные работы и загореться мог тлеющий предмет, на который попала искра от сварки. На месте работают несколько пожарных расчетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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