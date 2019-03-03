2019-03-03T15:09:26+03:00
Общество

По просьбам красноярцев в Енисее вновь проснулись речные фонтаны

Гости города делали на их фоне селфи
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
По просьбам красноярцев в Енисее вновь проснулись речные фонтаны. Фото Татьяны ЛукинойПо просьбам красноярцев в Енисее вновь проснулись речные фонтаны. Фото Татьяны Лукиной
Изменить размер текста:

«Важно! По многочисленным пожеланиям красноярцев, сегодня «КрасКом» снова включит речной фонтан на у острова Посадного. В воскресенье фонтан будет работать сразу с подсветкой с 19:00 до 23:00 часов. Праздник продолжается!» - такое сообщение написала у себя в социальной сети пресс-секретарь компании Татьяна Лукина. И добавила несколько фотографий.

Вот уж поистине красочное зрелище. Сотни городов могут сказать: «У нас есть фонтаны». И лишь несколько могут похвастать, что у них есть речные фонтаны. Так что для Красноярска это изюминка. Особенно красиво фонтаны вписались в подсветку набережной и коммунального моста.

Учитывая, что сейчас в городе много гостей, которые приехали на Универсиаду, а гости, как правило, любят делать селфи для соцсетей – то о красноярских речных фонтанах, которые бьют на высоту до 100 метров, скоро будет знать весь мир.

Удержаться от селфи на таком фоне невозможно. Фото Татьяны Лукиной

Удержаться от селфи на таком фоне невозможно. Фото Татьяны Лукиной

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В страшном ДТП под Красноярском погибла учительница по литературе
Пожелание от участницы конкурса «Единственной маме на свете - 2019» своей мамочке: «Я хочу, чтобы ты всегда улыбалась»
Расписание соревнований Универсиады в Красноярске: день второй
Владимир Путин обсудил с Александром Уссом создание в Красноярске единой транспортной сети
В Красноярск на открытие Зимней универсиады-2019 прилетел Владимир Путин
Церемонию открытия Зимней универсиады-2019 начнет этно-певец из Хакасии Руслан Ивакин
Хоккеисты начали состязания, не дожидаясь официального открытия Универсиады
Воздушная гавань Красноярска приняла более 2000 спортсменов и гостей Универсиады
Увидеть церемонию открытия Универсиады можно будет на улицах Красноярска
Пришла, сорвала и сбежала: гражданка из Минусинска украла платье с манекена
В Красноярске пропала 90-летняя бабушка
Александр Усс назвал уголовное дело, связанное с Универсиадой, единичным случаем
В марте в Красноярском крае пройдет 11 выездных акций «День донора»
Жителям Красноярского края напомнят о многотысячных штрафах за поджог сухой травы в лесах
Глава FISU Олег Матыцин: объекты Универсиады соответствуют мировому уровню
В Красноярске начали таять скульптуры «Волшебного льда Сибири»
Красноярску на расходы добавили почти 408 миллионов рублей
В Хакасии две дамы устроили поножовщину из-за ухажера
Минспорта России Павел Колобков предсказал Красноярску статус центра развития зимних видов спорта