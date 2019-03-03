По просьбам красноярцев в Енисее вновь проснулись речные фонтаны

СЕГОДНЯ 15:09 2019-03-03T15:09:26+03:00

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«Важно! По многочисленным пожеланиям красноярцев, сегодня «КрасКом» снова включит речной фонтан на у острова Посадного. В воскресенье фонтан будет работать сразу с подсветкой с 19:00 до 23:00 часов. Праздник продолжается!» - такое сообщение написала у себя в социальной сети пресс-секретарь компании Татьяна Лукина. И добавила несколько фотографий.

Вот уж поистине красочное зрелище. Сотни городов могут сказать: «У нас есть фонтаны». И лишь несколько могут похвастать, что у них есть речные фонтаны. Так что для Красноярска это изюминка. Особенно красиво фонтаны вписались в подсветку набережной и коммунального моста.

Учитывая, что сейчас в городе много гостей, которые приехали на Универсиаду, а гости, как правило, любят делать селфи для соцсетей – то о красноярских речных фонтанах, которые бьют на высоту до 100 метров, скоро будет знать весь мир.

Удержаться от селфи на таком фоне невозможно. Фото Татьяны Лукиной

ИСТОЧНИК KP.RU