В страшном ДТП под Красноярском погибла учительница по литературе

СЕГОДНЯ 14:20 2019-03-03T14:20:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне, 2 марта, около 22 часов, на Енисейском тракте недалеко от Красноярска произошла смертельная авария. Столкнулись два автомобиля. Один из них – внедорожник «Ленд Крузер». По информации очевидцев, в другой машине ехали по направлению к краевому центру две женщины: учительница красноярской средней школы № 143 и ее 15-летняя дочь, воспитанница Красноярской мариинской гимназии.

О том, кто виновен в этой аварии, будет разбираться дорожная полиция. По версии очевидцев, на дороге в этот момент было скользко. Водитель внедорожника выехал на встречную полосу из-за «Камаза», стоящего перед ним, не заметив впереди машину. От сильного удара оба автомобиля сильно пострадали. Женщина-водитель седана погибла на месте, ее дочь доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Погибшая учительница была знакома многим красноярцам, в социальных сетях люди выражают сожаление по поводу ее гибели и надеются, что ее дочери удастся встать на ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU