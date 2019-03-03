СЕГОДНЯ 07:07 2019-03-03T07:07:40+03:00

Расписание соревнований Универсиады в Красноярске: день второй. Фото предоставлено Дирекцией Универсиады

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Сегодня в Красноярске стартовал второй день Всемирных студенческих игр. Сегодня нас ждут соревнования горнолыжников, слалом супергигант, мужчины и женщины. Оно проходит на склонах фанпарка «Бобровый лог».

Сноубордисты сегодня соревнуются в дисциплине сноуборд кросс, мужчины и женщины. После официальной тренировки у них прошла квалификация. Результаты финалов и полуфиналов можно узнать после 14.30 часов.

А в спортивном комплексе «Радуга» проходят индивидуальные лыжные гонки классическим стилем, женщины 5 километров, мужчины 10 километров.

Соревнования по фристайлу, акробатика мужская и женская – в многофункциональном комплексе «Сопка». Официальная тренировка начнется с 14.00, затем с 16.30 квалификация и с 19.30 до 20.30 – финалы.

Спортивное ориентирование, спринт в «Радуге»: сегодня только официальная тренировка мужчин и женщин – с 15.30 до 17.30.

Командные игры на сегодня, 3 марта: керлинг – Дворец спорта имени И.Ярыгина, Хоккей (мужчины) – в «Кристалле Арена». Хоккей (женщины) – КК «Превомайский» и «Арена. Север». Хоккей с мячом (мужчины и женщины) сегодня играют под сводами стадиона «Енисей».

ИСТОЧНИК KP.RU