В Красноярск на открытие Зимней универсиады-2019 прилетел Владимир Путин

СЕГОДНЯ 16:20 2019-03-02T16:26:18+03:00

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В Красноярск на церемонию открытия XXIX Зимней универсиады-2019 прилетел президент России Владимир Путин. «Борт №1» приземлился в аэропорту около двух часов назад. После чего кортеж проследовал в столицу Универсиады.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="626" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/695033" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин приехал в Красноярск. Видео: Виктор ВЕЛЬП.

Как стало известно, в Красноярске Владимир Путин пробудет до середины дня воскресенья. В его графике стоит встреча с представителями международной федерации студенческого спорта FISU.

В пресс-службе президента сообщили, что 3 марта глава государства ознакомится с объектами Деревни Универсиады, где пообщается со спортсменами. Также планируется, что он посетит одно из спортивных мероприятий.

Напомним, что церемония открытия начнется в 20 часов 19 минут. Ее будут транслировать в 60 стран мира. Красноярцы могут увидеть ее на Первом канале, «Матч ТВ», Russia Today и «Енисее». Также смотрите прямую онлайн-трансляцию на сайте «Комсомольской правды».

ИСТОЧНИК KP.RU