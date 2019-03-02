2019-03-02T14:11:01+03:00
Спорт

Церемонию открытия Зимней универсиады-2019 начнет этно-певец из Хакасии Руслан Ивакин

Он исполнит композицию «Поклонение Енисею»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Церемонию открытия Зимней универсиады-2019 начнет этно-певец из Хакасии Руслан Ивакин. Фото: личная страница Руслана Ивакина в соцсетиЦеремонию открытия Зимней универсиады-2019 начнет этно-певец из Хакасии Руслан Ивакин. Фото: личная страница Руслана Ивакина в соцсети
Изменить размер текста:

Церемонию открытия Зимней универсиады-2019 начнет певец из Хакасии Руслан Ивакин. Ценителям этно-культуры он известен, как GURUDE.

- Я открываю это потрясающее событие песней «Поклонение Енисею», которую написал для Универсиады. Я даже не мог представить, что номер будет таким роскошным! Посмотрите обязательно, до мурашек ... У меня слезы на репетиции, потому что это очень красиво! – рассказал певец на своей странице в социальной сети.

По словам Руслана, свою композицию Руслан посвятил Сибири, родной Хакасии и Енисею. Он вложил в нее всю любовь моя к Родине. И благодарен всем, кто вдохновлял и поддерживал его во время подготовки к сегодняшнему событию. В том числе Илье Авербуху – главному режиссеру-постановщику предстоящего шоу.

Напомним, что церемонию открытия будут транслировать в 60 стран мира. Красноярцы могут увидеть ее на Первом канале, «Матч ТВ», Russia Today и «Енисее».

Также смотрите прямую онлайн-трансляцию на сайте kp.ru. Она начнется в 20.19 и продлится три часа. Вы сможете увидеть самые интересные моменты события.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хоккеисты начали состязания, не дожидаясь официального открытия Универсиады
Воздушная гавань Красноярска приняла более 2000 спортсменов и гостей Универсиады
Увидеть церемонию открытия Универсиады можно будет на улицах Красноярска
Пришла, сорвала и сбежала: гражданка из Минусинска украла платье с манекена
В Красноярске пропала 90-летняя бабушка
Александр Усс назвал уголовное дело, связанное с Универсиадой, единичным случаем
В марте в Красноярском крае пройдет 11 выездных акций «День донора»
Жителям Красноярского края напомнят о многотысячных штрафах за поджог сухой травы в лесах
Глава FISU Олег Матыцин: объекты Универсиады соответствуют мировому уровню
В Красноярске начали таять скульптуры «Волшебного льда Сибири»
Красноярску на расходы добавили почти 408 миллионов рублей
В Хакасии две дамы устроили поножовщину из-за ухажера
Минспорта России Павел Колобков предсказал Красноярску статус центра развития зимних видов спорта