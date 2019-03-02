Церемонию открытия Зимней универсиады-2019 начнет этно-певец из Хакасии Руслан Ивакин

СЕГОДНЯ 14:11 2019-03-02T14:11:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Церемонию открытия Зимней универсиады-2019 начнет певец из Хакасии Руслан Ивакин. Ценителям этно-культуры он известен, как GURUDE.

- Я открываю это потрясающее событие песней «Поклонение Енисею», которую написал для Универсиады. Я даже не мог представить, что номер будет таким роскошным! Посмотрите обязательно, до мурашек ... У меня слезы на репетиции, потому что это очень красиво! – рассказал певец на своей странице в социальной сети.

По словам Руслана, свою композицию Руслан посвятил Сибири, родной Хакасии и Енисею. Он вложил в нее всю любовь моя к Родине. И благодарен всем, кто вдохновлял и поддерживал его во время подготовки к сегодняшнему событию. В том числе Илье Авербуху – главному режиссеру-постановщику предстоящего шоу.

Напомним, что церемонию открытия будут транслировать в 60 стран мира. Красноярцы могут увидеть ее на Первом канале, «Матч ТВ», Russia Today и «Енисее».

Также смотрите прямую онлайн-трансляцию на сайте kp.ru. Она начнется в 20.19 и продлится три часа. Вы сможете увидеть самые интересные моменты события.

ИСТОЧНИК KP.RU