2019-03-02T13:26:07+03:00
Спорт

Хоккеисты начали состязания, не дожидаясь официального открытия Универсиады

Командам предстоит многодневная борьба за медали
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Хоккеисты начали состязания, не дожидаясь официального открытия Универсиады. Предоставлено Дирекцией УниверсиадыХоккеисты начали состязания, не дожидаясь официального открытия Универсиады. Предоставлено Дирекцией Универсиады
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Несмотря на то, что официально Универсиада открывается только сегодня, 2 марта, состязания между, состязания в нескольких видах спорта уже начались накануне. Это хоккей с мячом, хоккей с шайбой мужской и хоккей с шайбой женский. Это неудивительно, ведь командам предстоит провести целые серии встреч с соперниками, чтобы выяснить, кто из них лучший.

Победителями первого дня соревнований в «Кристалл арене» стали хоккеисты сборных России, Латвии, Венгрии и Чехии. Болельщики, которые не поленились с утра пораньше в пятницу прийти в «Кристалл арену» и посмотреть игру команд Швейцарии и Латвии, об этом не пожалели. Швейцарцы, впервые за много лет приехавшие на Студенческие игры, взбодрили и зал, и соперника. Уже на девятой минуте Маттео Торино распечатал ворота Латвии и вошел в историю как автор первой шайбы на Зимней универсиаде-2019.

Первые матчи по хоккею с мячом прошли на стадионе «Енисей». Команды России и Швеции обыграли своих соперников из Казахстана и США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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