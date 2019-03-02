Воздушная гавань Красноярска приняла более 2000 спортсменов и гостей Универсиады

СЕГОДНЯ 12:23 2019-03-02T12:23:10+03:00

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Воздушная гавань Красноярска приняла уже более 2 тысяч спортсменов и гостей Универсиады. В пресс-службе аэропорта «Комсомольской правде»-Красноярск даже назвали точную цифру на этот час – 2093 человека из более 50 стран. Это данные с 23 февраля по 2 марта. Самые многочисленные группы прибыли из России и ближайших соседей – Китая, Казахстана, Чехии и Кореи.

Только сегодня, 2 марта, в день открытия Студенческих игр, аэропорт торжественно встретил 190 спортсменов из 30 стран: Словакии, Латвии, Филиппин, Новой Зеландии, Индонезии, Японии, Таиланда и других. 41 человек прибудет на вечерних рейсах.

Сибиряки встречают гостей радушно – песнями и музыкой ансамбля народных инструментов «Вольница». Добавим, что трансляция церемонии открытия будет проходить на большом экране в здании аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU