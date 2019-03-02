Увидеть церемонию открытия Универсиады можно будет на улицах Красноярска
Попасть на церемонию открытия Универсиады в «Платинум.Арену» хотели бы наверное, все красноярцы. Но повезло лишь счастливчикам, сумевшим достать билеты. Но не стоит переживать, потому что транслировать все, что творится под сводами дворца спорта будут несколько телеканалов: это Первый канал, «Матч ТВ», Russia Today и местный «Енисей».
Но если ощущение праздника не умещается в стенах квартиры, если хочется разделить эмоции с другими, вас ждут несколько уличных видеоэкранов в фан-зонах:
- Парк Универсиады (две точки: на БКЗ и на выходе с вантового моста)
- на Театральной площади
- на острове Татышев (Восточная часть) и около торгового центра «Красноярье».
Также напоминаем, что корреспонденты «Комсомольской правды»-Красноярск будут вести прямую онлайн-трансляцию на сайте kp.ru. Она начнется в 20.19 и продлится три часа. Вы сможете увидеть самые интересные моменты события.
ИСТОЧНИК KP.RU