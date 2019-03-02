2019-03-02T11:42:48+03:00
Спорт

Увидеть церемонию открытия Универсиады можно будет на улицах Красноярска

Раскрываем места, где можно собраться у больших экранов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Увидеть церемонию открытия Универсиады можно будет на улицах Красноярска. Фото предоставлено Дирекцией УниверсиадыУвидеть церемонию открытия Универсиады можно будет на улицах Красноярска. Фото предоставлено Дирекцией Универсиады
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Попасть на церемонию открытия Универсиады в «Платинум.Арену» хотели бы наверное, все красноярцы. Но повезло лишь счастливчикам, сумевшим достать билеты. Но не стоит переживать, потому что транслировать все, что творится под сводами дворца спорта будут несколько телеканалов: это Первый канал, «Матч ТВ», Russia Today и местный «Енисей».

Но если ощущение праздника не умещается в стенах квартиры, если хочется разделить эмоции с другими, вас ждут несколько уличных видеоэкранов в фан-зонах:

- Парк Универсиады (две точки: на БКЗ и на выходе с вантового моста)

- на Театральной площади

- на острове Татышев (Восточная часть) и около торгового центра «Красноярье».

Также напоминаем, что корреспонденты «Комсомольской правды»-Красноярск будут вести прямую онлайн-трансляцию на сайте kp.ru. Она начнется в 20.19 и продлится три часа. Вы сможете увидеть самые интересные моменты события.

ИСТОЧНИК KP.RU

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