Пришла, сорвала и сбежала: гражданка из Минусинска украла платье с манекена

СЕГОДНЯ 09:05 2019-03-02T09:05:56+03:00

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«Пришел, увидел, победил» - это не про 34-летнюю жительницу города Минусинска. В ее случае за основу уголовного дела будет «пришла, сорвала и сбежала». В пресс-службе хакасской полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск о курьезном случае, который им пришлось зафиксировать несколько дней в Абакане.

По словам следователей, в дежурную часть обратилась владелица павильона, торгующего предметами одежды и обуви возле ТЦ на улице Пушкина. Она сообщила, что неизвестная молодая женщина сняла с манекена платье ценой 3 тысячи рублей и сбежала. За всю свою долгую предпринимательскую карьеру бизнес-вумен не сталкивалась с такой дерзостью.

Благодаря записям с камеры наблюдения сыщики составили ориентировку и в скором времени похитительницу платья задержали. Как оказалось, подозреваемая сама носить платье не стала – то ли по размеру не подошло, то ли не ее фасончик (на манекене ведь все смотрится идеально). Продала платье другой моднице. Теперь ей грозит срок за кражу – до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU