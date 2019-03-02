СЕГОДНЯ 07:12 2019-03-02T07:12:35+03:00

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В Красноярске пропала 90-летняя бабушка – Амброзиева Мария Ивановна. Еще 24 февраля этого года пожилая женщина вышла из своей квартиры, который находится по адресу: улица Охраны труда, 3. И с тех пор ее местонахождение неизвестно. Волонтеры движения «Поиск пропавших детей – Красноярск» обращаются ко всем горожанам, которые могут знать какую-то информацию о бабушке.

Приметы: на вид 80 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы прямые, крашенные в каштановый цвет.

Особые приметы: говорит и ходит быстро.

Была одета в длинную темно-коричневую шубу, норковый темно-коричневый берет и черные кожаные сапоги.

При себе имела кожаную коричневую сумку с длинными лямками.

Всех, кто знает местонахождение пропавшей, просим позвонить по телефонам:

- (391) 221-34-42 – отдел полиции №7

- 8-950-99-66-066 – волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU