Александр Усс назвал уголовное дело, связанное с Универсиадой, единичным случаем

СЕГОДНЯ 07:00 2019-03-02T07:00:34+03:00

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Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал слова министра внутренних дел Владимира Колокольцева об уголовных делах, которые прозвучали на расширенном заседании коллегии МВД России. По словам Колокольцева было возбуждено несколько уголовных дел по фактам хищений средств, направленных на подготовку и проведение Чемпионата мира по футболу и предстоящей Универсиады.

- Речь идет о единственном зафиксированном преступлении, которое было совершено около назад. Оно связано с попыткой одного из мошенников завышать стоимость жилых домов, которые подлежали сносу при строительстве развязки на Николаевском мосту, при помощи поддельных документов. Пару раз ему удалось это сделать.

Губернатор поясняет, что речь идет не о чиновнике, а конкретно о мошеннике, действия которого удалось пресечь. Украденные средства будут возвращены в бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU