В марте в Красноярском крае пройдет 11 выездных акций «День донора»

СЕГОДНЯ 06:02 2019-03-02T06:02:59+03:00

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В марте специалисты краевого центра крови №1 проведут 11 выездных акций «День донора». Они побывают на предприятиях в краевом центре, где коллективы традиционно принимают участие в донорских мероприятиях. Это завод «Красмаш», Восточно-Сибирская нефтегазовая компания, Красноярское отделение Сбербанка России, администрация Свердловского района. Также левобережная площадка Сибирского государственного университета науки и технологий, Военно-инженерный институт СФУ и Педагогический университет им. В.П. Астафьева.

Кроме того, специалисты службы крови побывают в Сосновоборске, в Сухобузимском и Большемуртинском районах. А 14 и 15 марта жители краевого центра смогут принять участие в добровольческой акции «Доноры на страже здоровья» в рамках медицинского форума «ЕнисейМедика».

Специалисты службы крови напоминают, что донором может стать любой человек, достигший 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний для сдачи крови, в том числе инфекционных и хронических заболеваний.

Доноры пройдут обследование на наличие инфекционных заболеваний, получат результаты клинического анализа крови, консультацию врача, справку об освобождении от работы (учебы) в день сдачи крови и один дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы за эти дни. Также в день сдачи крови доноры обеспечиваются бесплатным питанием..

ИСТОЧНИК KP.RU