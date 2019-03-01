Жителям Красноярского края напомнят о многотысячных штрафах за поджог сухой травы в лесах

СЕГОДНЯ 15:28 2019-03-01T15:28:13+03:00

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Готовиться к лесным пожарам нужно заранее. Под таким девизом в Красноярском крае стартовала ежегодная противопожарная информационная кампания «Береги лес».

Жителям края напомнят, что с ноября 2015 года бесконтрольные выжигания сухой травы в России категорически запрещены. За поджог сухостоя грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тысяч рублей, но и уголовная ответственность – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Также введен запрет на выжигание сухой растительности, горючих материалов, разведение костров в полосах отвода автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов.

- В преддверии пожароопасного сезона особое внимание мы уделяем противопожарной пропаганде и работе с местным населением. Весной после схода снежного покрова пожары в большинстве случаев возникают из-за небрежного и беспечного обращения с огнем людей, которое может обернуться трагедией, – рассказал заместитель министра лесного хозяйства края Алексей Большаков. – Радует, что наша многолетняя работа по противопожарной пропаганде дает реальные результаты. Так, в прошлом году в крае значительно снизилось количество лесных пожаров, возникших по вине людей.

ИСТОЧНИК KP.RU