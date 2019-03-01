Глава FISU Олег Матыцин: объекты Универсиады соответствуют мировому уровню

СЕГОДНЯ 15:13 2019-03-01T15:13:54+03:00

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Президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин положительно отозвался о подготовке Красноярска к Зимней универсиаде-2019. На встрече с журналистами сегодня, 1 марта, он заявил:

- Перед проведением Универсиады представители всех международных федераций в течение нескольких дней проводили уже финальную инспекцию объектов и подтвердили, что никаких проблем не возникло. Все объекты соответствуют мировым стандартам, а некоторые их даже превосходят.

Напомним, в рамках подготовки в Красноярске было построено и реконструировано 34 объекта, из которых 19 – спортивные. Официальная церемония открытия Всемирных студенческих игр состоится завтра, 2 марта. Но состязания спортсменов в командных соревнованиях уже начались. В истории России это первая зимняя Универсиада. На ней будет установлен рекорд по количеству стран-участниц – 59. Соревнования пройдут 10 днем и завершатся 12 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU