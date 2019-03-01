2019-03-01T14:13:35+03:00
Общество

В Красноярске начали таять скульптуры «Волшебного льда Сибири»

Они простояли всего несколько дней
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске начали таять скульптуры «Волшебного льда Сибири»В Красноярске начали таять скульптуры «Волшебного льда Сибири»Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске из-за высокой температуры начали таять снежные и ледовые скульптуры, которые изготовили мастера фестиваля «Волшебный лед Сибири». К сожалению, простояли они всего несколько дней. 24 февраля мастера приступили к своей работе, 27 закончили, а накануне 28 февраля организаторы и жюри назвали имена победителей.

Но с погодой не поспоришь. Красноярцы сожалеют, что фестиваль не прошел раньше, как обычно – в январе. Тогда бы у них была возможность как следует полюбоваться мастерством ледовых и снежных дел мастеров. Надеются, что успеют посмотреть на него в ближайшие выходные.

Напомним, что в этом году соревновались по 10 команд в номинациях «Снег» и «Лед». В первой победила композиция «Царская охота» пермской команды «Гвозди». Во второй номинации лучшей стала «Муза Победы» от ребят из Екатеринбурга. Команды съезжались в Красноярск из разных городов России, а также Финляндии, Беларуси и Канады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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