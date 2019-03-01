2019-03-01T13:52:15+03:00
Общество

Красноярску на расходы добавили почти 408 миллионов рублей

Куда пойдут эти деньги
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярску на расходы добавили почти 408 миллионов рублейКрасноярску на расходы добавили почти 408 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярску на расходы выделены дополнительные средства в размере 407,7 миллионов рублей. Эти деньги предназначены для реализации федерального приоритетного проекта, направленного на формирование современной городской среды, в частности, на благоустройство дворовых и общественных территорий.

Это будет первая корректировка в текущем году, которая выносится на обсуждение городского Совета в рамках проекта решения о внесении изменений в бюджет Красноярска на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов. Источник поступления дополнительный средств – вышестоящие бюджеты, краевой и федеральный. Дополнительные средства позволят своевременно начать сезонные работы по благоустройству и завершить их в срок.

Напомним, что в 2019 году планируется благоустроить 83 дворовые территории, 13 скверов, правобережная набережная от Коммунального моста до Ярыгинской набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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