В Хакасии две дамы устроили поножовщину из-за ухажера

СЕГОДНЯ 13:04 2019-03-01T13:04:56+03:00

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В хакасском городе Черногорске две подруги устроили разборки из-за кавалера. Причем малознакомого кавалера. Дамы 36 и 29 лет познакомились с ним случайно и предложили зайти в гости, устроить вечеринку на троих. Молодой человек поначалу согласился. Однако вскоре сильно пожалел об этом.

Во время застолья подруги неприкрыто боролись за внимание кавалера. А его такая напористость поставила в неловкое положение. «Пойду-ка я домой» - решил он. Однако стоило ему выйти из комнаты, как он услышал крики. Вернулся и увидел на лицах женщин следы драки. Кроме того, одна из подруг держала в руке нож.

Гость не успел опомниться, как вооруженная дама воткнула лезвие в свою оппонентку. Мужчина попытался оказать первую помощь пострадавшей и позвонил по номеру 112. Подруга же мгновенно отрезвела и только смогла сказать: «Я этого не хотела».

Потерпевшую госпитализировали в больницу и сделали операцию. А нападавшую отправили с изолятор, пока не протрезвеет. На нее завели уголовное дело, теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU