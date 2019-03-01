Минспорта России Павел Колобков предсказал Красноярску статус центра развития зимних видов спорта
Министр спорта России Павел Колобков встретился сегодня, 1 марта, с губернатором Красноярского края Александром Усом. Они обсудили готовность Красноярска к проведению Всемирной зимней универсиады-2019. И поговорили о том, как использовать наследие Студенческих игр.
Павел Колобков отметил, что сейчас благодаря имеющейся инфраструктуре город имеет большой потенциал как для развития массового спорта, так и для создания здесь центра подготовки спортсменов по зимним видам спорта.
- Если мы вместе с вами создадим здесь такой центр, то Красноярск может стать базовым регионом подготовки спортсменов по зимним видам спорта, – сказал министр спорта РФ. – С этого года мы реализовываем проект «Спорт – норма жизни», это часть национального проекта «Демография». Перед нами стоит очень серьезная задача по увеличению количества занимающихся физической культурой и спортом граждан, мы должны поменять психологию людей. Очень правильно, что объекты будут использоваться для развития массового спорта. Есть опыт такой работы в Красноярском крае, поэтому на вас очень надеемся. Будем и дальше вас поддерживать.
ИСТОЧНИК KP.RU