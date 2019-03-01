2019-03-01T12:47:13+03:00
Спорт

Минспорта России Павел Колобков предсказал Красноярску статус центра развития зимних видов спорта

Об этом он сообщил на встрече с губернатором края Александром Усом
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Павел Колобков предсказал Красноярску статус центра развития зимних видов спорта. Фото пресс-службы правительства краяПавел Колобков предсказал Красноярску статус центра развития зимних видов спорта. Фото пресс-службы правительства края
Изменить размер текста:

Министр спорта России Павел Колобков встретился сегодня, 1 марта, с губернатором Красноярского края Александром Усом. Они обсудили готовность Красноярска к проведению Всемирной зимней универсиады-2019. И поговорили о том, как использовать наследие Студенческих игр.

Павел Колобков отметил, что сейчас благодаря имеющейся инфраструктуре город имеет большой потенциал как для развития массового спорта, так и для создания здесь центра подготовки спортсменов по зимним видам спорта.

- Если мы вместе с вами создадим здесь такой центр, то Красноярск может стать базовым регионом подготовки спортсменов по зимним видам спорта, – сказал министр спорта РФ. – С этого года мы реализовываем проект «Спорт – норма жизни», это часть национального проекта «Демография». Перед нами стоит очень серьезная задача по увеличению количества занимающихся физической культурой и спортом граждан, мы должны поменять психологию людей. Очень правильно, что объекты будут использоваться для развития массового спорта. Есть опыт такой работы в Красноярском крае, поэтому на вас очень надеемся. Будем и дальше вас поддерживать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителям Красноярского края напомнят о многотысячных штрафах за поджог сухой травы в лесах
Глава FISU Олег Матыцин: объекты Универсиады соответствуют мировому уровню
В Красноярске начали таять скульптуры «Волшебного льда Сибири»
Красноярску на расходы добавили почти 408 миллионов рублей
В Хакасии две дамы устроили поножовщину из-за ухажера
Кадровые перестановки в правительстве Красноярского края
Заповедник «Убсунурская долина» в Туве отказался пустить геологов на разведку полезных ископаемых
Грязная посуда обошлась жительнице Красноярска в 265 тысяч рублей
МВД подозревает, что при подготовке к Универсиаде-2019 в Красноярске были похищены бюджетные деньги
Накопительный счет «Турбо» Банка УРАЛСИБ стал доступен без оформления пакета услуг
В Красноярск на универсиаду прилетели блогеры из девяти стран, у некоторых - по 700 тысяч подписчиков!
Жительница Твери сказала большое человеческое спасибо полицейским из Минусинска
В Красноярске владелица скандального «Кантри» встретилась с администрацией города в суде
Стало известно, кто понесет флаг сборной России на открытии Универсиады-2019
Красноярские спасатели не пускают рыбаков на лед
Иностранные врачи, прибывшие на Универсиаду в Красноярск, навестили краевую больницу
Прокуратура Красноярска отреагировала на реконструкцию здания под «Макдональдс»
В Хакасии молодому человеку светит срок за уклонение от воинской службы
Участница конкурса «Самая красивая мама - 3!» о своем неожиданном счастье: «Внезапно стала многодетной мамой»
Огонь Универсиады пронесли по гребню Красноярской ГЭС
ВТБ начинает работу по новой программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса
В Красноярске прикрыли проблемный подпольный хостел
В Красноярске на Караульной собираются построить очередной деловой центр
Красноярка стала жертвой мошенников при покупке долевого жилья
Болельщиков с опасными предметами не допустят на спортивные состязания Универсиады