2019-03-01T12:24:06+03:00
Общество

Кадровые перестановки в правительстве Красноярского края

На должности двух заместителей министров назначены женщины
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Кадровые перестановки в правительстве Красноярского краяКадровые перестановки в правительстве Красноярского краяФото: Мария ЛЕНЦ
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Информация о новых кадровых перестановках появилась сегодня, 1 марта, на официальном портале правительства края, в разделе кадровой политики. Новые чиновники, точнее чиновницы, были назначены в министерство сельского хозяйства и торговли и в министерство экономики и регионального развития.

Заместителем министра сельского хозяйства назначена Лариса Белецкая, заместителем руководителя экономического ведомства стала Татьяна Магдибур. Контракт с первой подписан на 3 года, со второй – на год. Документы о назначении завизировал председатель правительства края Юрий Лапшин, они уже вступили в силу.

Известно, что ранее Татьяна Магдибур преподавала в СФУ, была первым проректором по экономике и развитию. Что касается Ларисы Белецкой, ранее она уже занимала пост замминистра сельского хозяйства, так что для нее эта работа уже не новая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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