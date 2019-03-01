Заповедник «Убсунурская долина» в Туве отказался пустить геологов на разведку полезных ископаемых

СЕГОДНЯ 11:41 2019-03-01T11:41:14+03:00

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Биосферный заповедник «Убсунурская котловина» расположен на территории Тувы. Здесь водится несколько видов флоры и фауны, занесенные в Красную книгу России и Международную Красную книгу. В том числе снежные барсы. К тому же эта территория является частью объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому более 300 тысяч гектаров тщательно охраняются.

27 февраля Научно-технический совет заповедника собрался, чтобы обсудить обращение Департамента по недропользованию по центрально-сибирскому округу (Центрсибнедра) о возможности геологической разведки, изучения, поисков и оценки месторождений хромовых руд на территории Убсунурской котловины.

Сопоставив все «за» и «против» такой перспективы, а также учитывая мнение местного населения, члены совета единодушно решили отказать департаменту в разрешении.

- Геологическая разведка и разработка месторождения может привести к ухудшению экологического состояния хребта Агар-Даг. Кроме этого часть данного участка является священной природной территорией для местного населения и проведение здесь геологических работ нарушит традиционные устои и обычаи бережного отношения к священным природным территориям, - прокомментировал такое решение председатель научного совета Владислав Канзай.

ИСТОЧНИК KP.RU