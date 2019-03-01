2019-03-01T11:41:14+03:00
Общество

Заповедник «Убсунурская долина» в Туве отказался пустить геологов на разведку полезных ископаемых

Ученые считают, что это повредит охраняемой территории
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Заповедник «Убсунурская долина» в Туве отказался пустить геологов на разведку полезных ископаемых. Фото: официальный сайт заповедникаЗаповедник «Убсунурская долина» в Туве отказался пустить геологов на разведку полезных ископаемых. Фото: официальный сайт заповедника
Изменить размер текста:

Биосферный заповедник «Убсунурская котловина» расположен на территории Тувы. Здесь водится несколько видов флоры и фауны, занесенные в Красную книгу России и Международную Красную книгу. В том числе снежные барсы. К тому же эта территория является частью объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому более 300 тысяч гектаров тщательно охраняются.

27 февраля Научно-технический совет заповедника собрался, чтобы обсудить обращение Департамента по недропользованию по центрально-сибирскому округу (Центрсибнедра) о возможности геологической разведки, изучения, поисков и оценки месторождений хромовых руд на территории Убсунурской котловины.

Сопоставив все «за» и «против» такой перспективы, а также учитывая мнение местного населения, члены совета единодушно решили отказать департаменту в разрешении.

- Геологическая разведка и разработка месторождения может привести к ухудшению экологического состояния хребта Агар-Даг. Кроме этого часть данного участка является священной природной территорией для местного населения и проведение здесь геологических работ нарушит традиционные устои и обычаи бережного отношения к священным природным территориям, - прокомментировал такое решение председатель научного совета Владислав Канзай.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителям Красноярского края напомнят о многотысячных штрафах за поджог сухой травы в лесах
Глава FISU Олег Матыцин: объекты Универсиады соответствуют мировому уровню
В Красноярске начали таять скульптуры «Волшебного льда Сибири»
Красноярску на расходы добавили почти 408 миллионов рублей
В Хакасии две дамы устроили поножовщину из-за ухажера
Минспорта России Павел Колобков предсказал Красноярску статус центра развития зимних видов спорта
Кадровые перестановки в правительстве Красноярского края
Грязная посуда обошлась жительнице Красноярска в 265 тысяч рублей
МВД подозревает, что при подготовке к Универсиаде-2019 в Красноярске были похищены бюджетные деньги
Накопительный счет «Турбо» Банка УРАЛСИБ стал доступен без оформления пакета услуг
В Красноярск на универсиаду прилетели блогеры из девяти стран, у некоторых - по 700 тысяч подписчиков!
Жительница Твери сказала большое человеческое спасибо полицейским из Минусинска
В Красноярске владелица скандального «Кантри» встретилась с администрацией города в суде
Стало известно, кто понесет флаг сборной России на открытии Универсиады-2019
Красноярские спасатели не пускают рыбаков на лед
Иностранные врачи, прибывшие на Универсиаду в Красноярск, навестили краевую больницу
Прокуратура Красноярска отреагировала на реконструкцию здания под «Макдональдс»
В Хакасии молодому человеку светит срок за уклонение от воинской службы
Участница конкурса «Самая красивая мама - 3!» о своем неожиданном счастье: «Внезапно стала многодетной мамой»
Огонь Универсиады пронесли по гребню Красноярской ГЭС
ВТБ начинает работу по новой программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса
В Красноярске прикрыли проблемный подпольный хостел
В Красноярске на Караульной собираются построить очередной деловой центр
Красноярка стала жертвой мошенников при покупке долевого жилья
Болельщиков с опасными предметами не допустят на спортивные состязания Универсиады