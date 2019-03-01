2019-03-01T11:13:28+03:00
Общество

Грязная посуда обошлась жительнице Красноярска в 265 тысяч рублей

Рассеянность подвела
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Грязная посуда обошлась жительнице Красноярска в 265 тысяч рублейГрязная посуда обошлась жительнице Красноярска в 265 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Грязная посуда, оставленная в раковине, обошлась жительнице Красноярска в 265 тысяч рублей. Никакого криминала, чистая халатность, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе судебных приставов.

Все произошло в Железнодорожном районе. Женщина, после обеда положила посуду в раковину на кухне. И когда решилась перемыть ее, холодной воды в кране не оказалось. Не переживая, хозяйка дома отправилась по своим делам, да вот только кран закрыть забыла. А когда воду дали, оказалось, что сливное отверстие закрыто посудой. Вода быстро перелилась через край раковины и протекла в квартиру соседа снизу.

Мужчина попытался договориться с соседкой по хорошему, а когда не получилось, отправился в суд с иском о возмещении всех затрат на экспертизу и ремонт. Но даже получив судебное решение на руки, женщина не торопилась рассчитаться за свою беспечность. Приставы решили это дело просто: обратили взыскание на доходы должника. Так что сейчас вся сумма пострадавшему соседу уже возмещена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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