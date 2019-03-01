СЕГОДНЯ 11:11 2019-03-01T11:11:58+03:00

МВД подозревает, что при подготовке к Универсиаде-2019 в Красноярске были похищены бюджетные деньги. Фото пресс-службы МВД России

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На расширенном заседании коллегии МВД России, которое состоялось накануне и было посвящено итогам работы ведомства в 2018 году, министр внутренних дел Владимир Колокольцев сделал заявление. Цитируем:

- Для защиты бюджетных ассигнований, выделяемых на важнейшие инфраструктурные проекты и федеральные целевые программы, организован мониторинг деятельности аукционных комиссий по размещению госзаказов. Возбужден ряд уголовных дел по фактам хищений средств, направленных на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу и предстоящей Всемирной зимней универсиады в Красноярске.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу проходил в июне-июле прошлого года. А Универсиада начинается завтра, 2 марта, и продлится 10 дней. На ее подготовку за 5 лет было потрачено более 50 миллиардов федеральных средств и около 30 миллиардов из регионального бюджета. На них были построены несколько новых объектов медицины, спорта и городской инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU