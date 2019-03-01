2019-03-01T11:09:06+03:00
Экономика

Накопительный счет «Турбо» Банка УРАЛСИБ стал доступен без оформления пакета услуг

Поделиться:
Фото: банк УРАЛСИБФото: банк УРАЛСИБ
Изменить размер текста:

Накопительный счет «Турбо» Банка УРАЛСИБ теперь можно открыть как в рамках пакета услуг «Турбо», так и без оформления пакета.

Накопительный счет – текущий банковский счет с ежемесячным начислением процентного дохода. Выпуск дебетовой карты к действующему накопительному счету не предусмотрен.

Счет «Турбо» открывается в рублях или долларах США. Проценты начисляются ежемесячно на минимальную сумму остатка средств на счете.

Процентные ставки по счету «Турбо» составляют:

- от 15 тыс. рублей в зависимости от суммы минимального остатка на счете – от 3% до 6% годовых (максимальная ставка при минимальном остатке денежных средств на счете 1 млн рублей);

- от 250 долларов США в зависимости от суммы минимального остатка на счете – от 0,4% до 0,7% годовых (максимальная ставка при минимальном остатке денежных средств на счете 15 тысяч долларов США).

Ознакомиться с полными условиями обслуживания накопительного счета «Турбо» можно в отделениях Банка, по тел. 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителям Красноярского края напомнят о многотысячных штрафах за поджог сухой травы в лесах
Глава FISU Олег Матыцин: объекты Универсиады соответствуют мировому уровню
В Красноярске начали таять скульптуры «Волшебного льда Сибири»
Красноярску на расходы добавили почти 408 миллионов рублей
В Хакасии две дамы устроили поножовщину из-за ухажера
Минспорта России Павел Колобков предсказал Красноярску статус центра развития зимних видов спорта
Кадровые перестановки в правительстве Красноярского края
Заповедник «Убсунурская долина» в Туве отказался пустить геологов на разведку полезных ископаемых
Грязная посуда обошлась жительнице Красноярска в 265 тысяч рублей
МВД подозревает, что при подготовке к Универсиаде-2019 в Красноярске были похищены бюджетные деньги
В Красноярск на универсиаду прилетели блогеры из девяти стран, у некоторых - по 700 тысяч подписчиков!
Жительница Твери сказала большое человеческое спасибо полицейским из Минусинска
В Красноярске владелица скандального «Кантри» встретилась с администрацией города в суде
Стало известно, кто понесет флаг сборной России на открытии Универсиады-2019
Красноярские спасатели не пускают рыбаков на лед
Иностранные врачи, прибывшие на Универсиаду в Красноярск, навестили краевую больницу
Прокуратура Красноярска отреагировала на реконструкцию здания под «Макдональдс»
В Хакасии молодому человеку светит срок за уклонение от воинской службы
Участница конкурса «Самая красивая мама - 3!» о своем неожиданном счастье: «Внезапно стала многодетной мамой»
Огонь Универсиады пронесли по гребню Красноярской ГЭС
ВТБ начинает работу по новой программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса
В Красноярске прикрыли проблемный подпольный хостел
В Красноярске на Караульной собираются построить очередной деловой центр
Красноярка стала жертвой мошенников при покупке долевого жилья
Болельщиков с опасными предметами не допустят на спортивные состязания Универсиады