В Красноярск на универсиаду прилетели блогеры из девяти стран, у некоторых - по 700 тысяч подписчиков!

СЕГОДНЯ 11:06 2019-03-01T11:06:03+03:00

Они расскажут всему миру о том, как наш город встречает гостей

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Проект Follow Up Siberia компании «Норникель» был начат за год до начала Универсиады-2019 для того, чтобы открыть миру разные стороны современной Сибири: уникальную природу, традиции, кухню, гостеприимство сибиряков, культурные и спортивные проекты международного уровня.

В этом проекте приняли участие тысячи блогеров со всего мира, аудитория каждого из четырех туров - примерно 500 тысяч человек! Призами в конкурсе творческих работ стали поездки в четыре города Сибири и самый главный – приглашение на универсиаду!

Для 5-го, последнего, этапа программы, тура победителей, были выбраны 9 наиболее активных участников предыдущих туров из 9 стран мира.

И сегодня они приехали в Красноярск, чтобы увидеть первую зимнюю универсиаду в России своими глазами и рассказать об этом своим подписчикам. Причем, рассказать без стереотипов, только о том, что увидели и почувствовали.

Кстати, о подписчиках. Например, у Нала Ринальдо из Индонезии 721 тысяча читателей, у Йорга Нихта из Германии - 527 тысяч.

Во время тура победителей команда участников проекта Follow Up Siberia посетит церемонию открытия и несколько спортивных соревнований Универсиады, а также встретится со многими интересными людьми со всего мира!

Наблюдать за путешествием зарубежных гостей в Сибирь можно в режиме реального времени в официальных аккаунтах проекта Follow Up Siberia в социальных сетях и на страницах блогеров.

Кстати, красноярцы могут встретиться с ними и лично. Это можно сделать в Парке Универсиады в шатре «Норникеля».

2 марта

16.00-17.00 - выступление блогеров

3 марта

16.00-17.00 - выступление блогеров

4 марта

18.00 - выступление блогеров

ИСТОЧНИК KP.RU