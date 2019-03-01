Жительница Твери сказала большое человеческое спасибо полицейским из Минусинска

СЕГОДНЯ 10:28 2019-03-01T10:28:23+03:00

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Полиция Минусинска получила на днях благодарность из Твери. Жительница подмосковного города сказала большое человеческое спасибо за помощь. Как было дело, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.

В дежурную часть полиции Минусинска позвонила женщина и представилась: она живет в Твери, а ее пожилая мать-пенсионерка – в Минусинске. И уже целые сутки дочь никак не может до нее дозвониться. Опасается, что случилось какая-нибудь беда.

Группа немедленного реагирования отправилась проверить, все ли в порядке с пожилой женщиной. К счастью, проблема оказалась банальной – просто сломался сотовый телефон. Поэтому бабушка и не смогла связаться с родственниками. Вернувшись в отделение, полицейские перезвонили в Тверь и успокоили переживающую дочь: с мамой все в порядке, ее жизни и здоровью ничего не угрожает и через пару дней, когда ей наладят телефон, она сама перезвонит.

- Хочу выразить свою искреннюю благодарность начальнику смены дежурной части Денису Завьялову и оперативному дежурному Марии Зубаревой за профессионально организованную работу и индивидуальный поход к моей проблеме. Сотрудники отнеслись добросовестно и ответственно к моей просьбе, - поблагодарила жительница Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU