Жительница Твери сказала большое человеческое спасибо полицейским из Минусинска
Полиция Минусинска получила на днях благодарность из Твери. Жительница подмосковного города сказала большое человеческое спасибо за помощь. Как было дело, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.
В дежурную часть полиции Минусинска позвонила женщина и представилась: она живет в Твери, а ее пожилая мать-пенсионерка – в Минусинске. И уже целые сутки дочь никак не может до нее дозвониться. Опасается, что случилось какая-нибудь беда.
Группа немедленного реагирования отправилась проверить, все ли в порядке с пожилой женщиной. К счастью, проблема оказалась банальной – просто сломался сотовый телефон. Поэтому бабушка и не смогла связаться с родственниками. Вернувшись в отделение, полицейские перезвонили в Тверь и успокоили переживающую дочь: с мамой все в порядке, ее жизни и здоровью ничего не угрожает и через пару дней, когда ей наладят телефон, она сама перезвонит.
- Хочу выразить свою искреннюю благодарность начальнику смены дежурной части Денису Завьялову и оперативному дежурному Марии Зубаревой за профессионально организованную работу и индивидуальный поход к моей проблеме. Сотрудники отнеслись добросовестно и ответственно к моей просьбе, - поблагодарила жительница Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU