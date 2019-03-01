2019-03-01T09:10:05+03:00
Спорт

Стало известно, кто понесет флаг сборной России на открытии Универсиады-2019

Эту честь доверили самому молодому чемпиону мира по сноуборду
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Стало известно, кто понесет флаг сборной России на открытии Универсиады-2019. Предоставлено Дирекцией УниверсиадыСтало известно, кто понесет флаг сборной России на открытии Универсиады-2019. Предоставлено Дирекцией Универсиады
Изменить размер текста:

Кто понесет флаг сборной России на открытии Универсиады-2019, оставалось загадкой почти для всех до последнего. И только накануне, 28 февраля, председатель Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов объявил: эта честь выпала самому молодому двукратному чемпиону мира по сноуборду в истории, участнику Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 Дмитрию Логинову.

Дмитрий Логинов уроженец Дивногорска и воспитанник Красноярской академии зимних видов спорта. Ему 19 лет. На кубке мира, который прошел в начале февраля этого года в американском городе Парк-Сити, он завоевал сразу две золотых медали.

По словам самого спортсмена, для него самого это стало неожиданность: «Я никак не предполагал такое. Для меня это большая честь. Я очень рад, что мне посчастливилось поучаствовать в этом событии, - прокомментировал сноубордист «Матч-ТВ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Твери сказала большое человеческое спасибо полицейским из Минусинска
В Красноярске владелица скандального «Кантри» встретилась с администрацией города в суде
Красноярские спасатели не пускают рыбаков на лед
Иностранные врачи, прибывшие на Универсиаду в Красноярск, навестили краевую больницу
Прокуратура Красноярска отреагировала на реконструкцию здания под «Макдональдс»
В Хакасии молодому человеку светит срок за уклонение от воинской службы
Участница конкурса «Самая красивая мама - 3!» о своем неожиданном счастье: «Внезапно стала многодетной мамой»
Огонь Универсиады пронесли по гребню Красноярской ГЭС
ВТБ начинает работу по новой программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса
В Красноярске прикрыли проблемный подпольный хостел
В Красноярске на Караульной собираются построить очередной деловой центр
Красноярка стала жертвой мошенников при покупке долевого жилья
Болельщиков с опасными предметами не допустят на спортивные состязания Универсиады