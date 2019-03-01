Стало известно, кто понесет флаг сборной России на открытии Универсиады-2019
Кто понесет флаг сборной России на открытии Универсиады-2019, оставалось загадкой почти для всех до последнего. И только накануне, 28 февраля, председатель Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов объявил: эта честь выпала самому молодому двукратному чемпиону мира по сноуборду в истории, участнику Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 Дмитрию Логинову.
Дмитрий Логинов уроженец Дивногорска и воспитанник Красноярской академии зимних видов спорта. Ему 19 лет. На кубке мира, который прошел в начале февраля этого года в американском городе Парк-Сити, он завоевал сразу две золотых медали.
По словам самого спортсмена, для него самого это стало неожиданность: «Я никак не предполагал такое. Для меня это большая честь. Я очень рад, что мне посчастливилось поучаствовать в этом событии, - прокомментировал сноубордист «Матч-ТВ».
ИСТОЧНИК KP.RU