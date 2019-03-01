Красноярские спасатели не пускают рыбаков на лед

СЕГОДНЯ 08:32 2019-03-01T08:32:45+03:00

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Для любителей зимней рыбалки сейчас – самая любимая пора: мороза нет, а изголодавшаяся подо льдом рыба так и ждет наживки. К тому же, склонившись над лункой, хорошо размышлять о делах насущных. Но есть одна проблема: выходить на лед водоемов сейчас, когда воздух значительно прогрелся, уже опасно. А рыбаков так и тянет туда, да еще с семьями.

В рамках акции «Безопасный лед» инспектора государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Красноярскому краю проводят разъяснительную работу со всеми любителями отдохнуть с удочкой у лунки. Сотрудники ГИМС каждый день проводят рейды по акваториям с целью пресечения выхода людей на лед.

- С отдыхающими на берегах акваторий, рыбаками, родителями и детьми сотрудники ГИМС проводят разъяснительные беседы, рассказывают о том, как оказывать помощь тонущему человеку, по каким номерам звонить и вызывать помощь. Всем собеседникам инспектора ГИМС раздают тематические памятки, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU