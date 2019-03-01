Иностранные врачи, прибывшие на Универсиаду в Красноярск, навестили краевую больницу

СЕГОДНЯ 08:06 2019-03-01T08:06:24+03:00

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Иностранные врачи, прибывшие на Универсиаду, решили проинспектировать Красноярскую краевую больницу. И это понятно: они переживают за своих подопечных и хотят оценить возможности больницы, которая должна в случае травмы оказывать помощь атлетам.

Целая делегация докторов из Казахстана, Канады, США, Великобритании и других стран приехали туда накануне, 28 февраля. Принимал гостей главный врач ККБ Егор Корчагин. Он провел иностранных коллег в приемный покой, показал им палаты интенсивной терапии, реанимацию и комфортные палаты, где будут проходить лечение спортсмены. Или не будут, если Универсиада обойдется без травм.

- Относительно спокойными были только британцы, потому что главный врач английской команды уже бывал в краевой больнице и остался под самым приятным впечатлением. Остальные же гости задавали нашим докторам вопросы, самым интересным из которых нашим медикам показался вопрос о врачах-резидентах. Это вроде наших ординаторов: дипломированных докторов, пока не имеющие права работать по специальности. Но делегацию уверили: заниматься спортсменами будут только опытные врачи ККБ, - рассказали в пресс-службе краевого минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU