2019-03-01T07:46:56+03:00
Общество

Прокуратура Красноярска отреагировала на реконструкцию здания под «Макдональдс»

Проверка показала, что разрешения не было
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Прокуратура Красноярска отреагировала на реконструкцию здания под «Макдональдс»Прокуратура Красноярска отреагировала на реконструкцию здания под «Макдональдс»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуратура Красноярска отреагировала на сообщения в местных СМИ, которые поставили под сомнения законность реконструкции двухэтажного здания на улице Волочаевской, 44. Напомним, что ранее там размещался муниципальный Центр дополнительного образования для школьников. Затем его признали аварийным, мэрия продала здание компании «Инрусинвест», которая решила разместить там ресторан быстрого питания «Макдональдс».

После проведенной проверки подтвердилось: разрешения на реконструкцию объекта и ввод в эксплуатацию не выдавались. Представителей компании пригласили в прокуратуру и предупредили об ответственности. Также предостережение получили три чиновника городской администрации за то, что допустили подобный поворот события. Должности чиновников не уточняются.

В прокуратуре добавили, что открытие указанной точки общепита в настоящее время невозможно, полиция будет следить, чтобы этого не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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