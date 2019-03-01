В Хакасии молодому человеку светит срок за уклонение от воинской службы

СЕГОДНЯ 07:28 2019-03-01T07:28:50+03:00

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18-летний житель Аскизского района, что в Республике Хакасия, обвиняется в уклонении от призыва на военную службу. Занимался расследованием этого уголовного дела по ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы) следственный комитет.

В пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что молодой человек состоит на воинском учете, признан годным по состоянию здоровья. В ноябре и декабре прошлого года ему дважды вручали повестку – как полагается: лично, под роспись. Однако в военный комиссариат с вещами он так и не явился. Оснований для отсрочки у него нет – здоров, в институтах и техникумах не учится, малолетних детей на иждивении не имеет. Выходит – чистой воды уклонист.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением отправлено в суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU