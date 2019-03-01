Участница конкурса «Самая красивая мама - 3!» о своем неожиданном счастье: «Внезапно стала многодетной мамой»

СЕГОДНЯ 06:57 2019-03-01T06:57:50+03:00

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Анастасия Озорнина никогда не думала, что станет многодетной мамой. Всегда мечтала о дочке и сыночке. Первой в их семье появилась маленькая принцесса. От второй беременности ждали, конечно, сыночка. А получилось, счастье вдвойне – два сыночка!

«Внезапно стала многодетной мамой. Доче 3,6 года, малышам 8 месяцев», - подписала свое фото на конкурс Анастасия.

Напоминаем, на сайте kp.ru. продолжается голосование в конкурсе «Самая красивая мама -3!». Это совместный проект медиахолдинга «Комсомольская правда» с клиникой лазерной хирургии «Варикоза нет». Проводится он в преддверии самого весеннего, светлого праздника – 8 марта.

Наши прекрасные участницы все достойны победы. Но конкурс, есть конкурс. И в финал не могут пройти 80 человек. В результате голосования в финал попадут пять участниц, набравших наибольшее количество кликов под своими фотографиями.

Оставлять клики под фотографиями конкурсанток можно до 4 марта. Торжественное награждение состоится 6 марта. Главный подарок для каждой - сертификат на прохождение качественной детальной диагностики в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет».

Проголосовать за участниц можно на странице фотоконкурса по этой ссылке.

Генеральный спонсор проекта: клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».

ИСТОЧНИК KP.RU