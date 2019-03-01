СЕГОДНЯ 06:56 2019-03-01T07:27:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Огонь Универсиады пронесли по гребню Красноярской ГЭС. Предпоследний этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года прошел накануне в Дивногорске. Общая протяженность бегового маршрута составила 2400 метров.

Первым принял огонь Зимней универсиады-2019 заместитель генерального директора АО «Красноярская ГЭС» Анатолий Заянчуковский. Среди тех, кому выпала честь пронести факел, были известные люди города, депутаты Заксобрания и Госдумы, чиновники правительства края, спортсмены.

Всего огонь по улицам города пронесли 15 факелоносцев. Завершили свой путь участники эстафеты на Пионерской площади. Городскую чашу огня зажгли двукратный чемпион мира по сноуборду, участник Олимпийских игр Дмитрий Логинов и глава Дивногорска Егор Оль.

Затем на площади прошел праздничный концерт #МыСердцеРоссии, который был подготовлен в рамках социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс». И уже сегодня, 1 марта, огонь Зимней универсиады-2019 доставлен в Красноярск. Здесь большое путешествие огня завершится.

ИСТОЧНИК KP.RU